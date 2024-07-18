Мамардашвили и Кошта стали самыми дорогими вратарями мира по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил список самых дорогих вратарей мира. Рейтинг возглавили грузин Георгий Мамардашвили («Валенсия) и португалец Диогу Кошта («Порту»). Transfermarkt оценил стоимость футболистов в 45 миллионов евро.
Стоимость 23-летнего грузина выросла на 10 миллионов, а 24-летнего португальца — на 5 миллионов.
В первой десятке списка расположились Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 миллионов евро), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 миллионов евро), Майк Меньян («Милан», 38 миллионов), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм», 35 миллионов), Давид Райа («Арсенал», 35 миллионов), Эдерсон («Ман Сити», 35 миллионов), Андре Онана («МЮ», 35 миллионов) и Унаи Симон («Атлетик», 30 миллионов).
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0
|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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