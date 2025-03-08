Спортивный директор «Факела» Котов получил красную карточку за споры с арбитром

Спортивный директор «Факела» Павел Котов получил красную карточку в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра команд прошла в субботу, 8 марта, в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. По ходу матча было два удаления: в концовке первого тайма поле покинул полузащитник воронежской команды Вячеслав Якимов, на 74-й минуте красную карточку получил Вендел из «Зенита».

Как говорится в протоколе матча «Факел» — «Зенит», Котов после окончания встречи вышел на поле и в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра, за что ему также была показана красная карточка. Главным судьей матча был Виталий Мешков.

В протоколе Котов записан в качестве администратора, чтобы иметь право присутствовать на скамейке во время игры.