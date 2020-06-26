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ЦСКА возобновил экскурсии по стадиону

15:49
Экскурсии на &quot;ВЭБ Арене&quot;. Фото ПФК ЦСКА
Экскурсии на &quot;ВЭБ Арене&quot;. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на официальном сайте заявил о возобновлении экскурсий по «ВЭБ Арене». Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Экскурсионные туры начнутся со 2 июля при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора и численностью до 5 человек.

Посещение экскурсии допускается исключительно в медицинской маске и перчатках. Во время экскурсии следует соблюдать социальную дистанцию. Лица с повышенной температурой тела на экскурсию не допускаются.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/ekskursii-po-veb-arene-vozvrashchayutsya/

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