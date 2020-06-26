ЦСКА возобновил экскурсии по стадиону

ЦСКА на официальном сайте заявил о возобновлении экскурсий по «ВЭБ Арене». Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Экскурсионные туры начнутся со 2 июля при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора и численностью до 5 человек.

Посещение экскурсии допускается исключительно в медицинской маске и перчатках. Во время экскурсии следует соблюдать социальную дистанцию. Лица с повышенной температурой тела на экскурсию не допускаются.