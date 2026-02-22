«Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству» в честь 18-летия клуба

22 февраля состоялась премьера фильма «Краснодар». Путь к чемпионству», который вышел в честь 18-летия клуба. Команда была основана в 2008 году.

Фильм посвящен дню рождению команды и ее первому чемпионству.

«Этот фильм не про трофей, а про путь к нему. Путь, полный эмоций, испытаний и воли к победе. История о том, как мечта становится осязаемой целью, достигнуть которую можно было только двигаясь шаг за шагом. Откровенные интервью, эксклюзивные кадры и переломные матчи сезона», — говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» набрали 67 очков в 30 матчах и опередили «Зенит» на одно очко.