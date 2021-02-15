ЦСКА согласовал контракты с Бохиненом и Рондоном

ЦСКА соглсовал контракты с полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом и нападающим «Далянь Ифан» Саломоном Рондоном, сообщает Metaratings.ru. В ближайшие дни о трансферах будет объявлено официально. После этого ЦСКА завершит свою зимнюю трансферную кампанию.

8 февраля стало известно, что армейцы заплатят 1,5 миллиона евро за 21-летнего Бохинена, контракт которого истекает летом 2022 года, а 31-летний Рондон перейдет в ЦСКА на правах аренды.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Рондон провел 16 матчей за китайский клуб, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.