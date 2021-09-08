ЦСКА отправил троих футболистов в аренду в «Текстильщик»
08:58
Три футболиста ЦСКА перешли в «Текстильщик» на правах аренды.
Сезон-2021/22 в составе команды из Иваново проведут защитник Вадим Карпов, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе. Армейцы объявили об уходе игроков в полночь 8 сентября вместе с закрытием трансферного окна в России.
Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диайе — в Текстильщике https://t.co/dQ0aB64nVT pic.twitter.com/tf4HrZVV5C— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 7, 2021
«Текстильщик» занимает 18-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 6 очками в 9 матчах.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tigran-avanesyan-vadim-karpov-i-lassana-ndiaye-v-tekstilshchike/
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