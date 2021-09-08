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ЦСКА отправил троих футболистов в аренду в «Текстильщик»

08:58
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Три футболиста ЦСКА перешли в «Текстильщик» на правах аренды.

Сезон-2021/22 в составе команды из Иваново проведут защитник Вадим Карпов, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе. Армейцы объявили об уходе игроков в полночь 8 сентября вместе с закрытием трансферного окна в России.

«Текстильщик» занимает 18-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 6 очками в 9 матчах.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tigran-avanesyan-vadim-karpov-i-lassana-ndiaye-v-tekstilshchike/

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Иван Торопцев все материалы автора

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