ЦСКА отправил троих футболистов в аренду в «Текстильщик»

Три футболиста ЦСКА перешли в «Текстильщик» на правах аренды.

Сезон-2021/22 в составе команды из Иваново проведут защитник Вадим Карпов, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе. Армейцы объявили об уходе игроков в полночь 8 сентября вместе с закрытием трансферного окна в России.

Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диайе — в Текстильщике https://t.co/dQ0aB64nVT pic.twitter.com/tf4HrZVV5C — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 7, 2021

«Текстильщик» занимает 18-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 6 очками в 9 матчах.