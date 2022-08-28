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Сегодня, 14:42

ЦСКА планирует подписать центрального защитника из чемпионата Турции

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

ЦСКА планирует до конца летнего трансферного окна подписать центрального защитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в сферу интересов московского клуба входят игрок «Бешикташа» Франсиско Хавьер Монтеро и Фатих Аксой из «Аланьяспора». Ранее генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» заявил, что ЦСКА не делал предложение о трансфере Аксоя.

В воскресенье, 28 августа, армейцы сыграют против «Ростова» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Ростове. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

После шести туров РПЛ красно-синие набрали 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-vybiraet-mezhdu-fatikhom-aksoem-i-khaverom-montero-1346758/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
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РПЛ
ФК Аланьяспор
ФК Бешикташ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
10
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 1 : 4
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
28.08 13:00
Урал – Зенит
 0 : 4
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Александр Соболев

Спартак

 4
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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
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Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Михаил Опарин

Михаил Опарин

Ахмат

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