ЦСКА планирует подписать центрального защитника из чемпионата Турции

ЦСКА планирует до конца летнего трансферного окна подписать центрального защитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в сферу интересов московского клуба входят игрок «Бешикташа» Франсиско Хавьер Монтеро и Фатих Аксой из «Аланьяспора». Ранее генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» заявил, что ЦСКА не делал предложение о трансфере Аксоя.

В воскресенье, 28 августа, армейцы сыграют против «Ростова» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Ростове. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

После шести туров РПЛ красно-синие набрали 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице.