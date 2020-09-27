ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы. Карпов и Эдер выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 9-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Магнуссон, Карпов, Фернандес — Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов — Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Шкурин, Гайч.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Рыбус — Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев — Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Иосифов, Камано, Джорджевич.
ЦСКА с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 12 баллов и 8-я строчка.
Дополнительная информация: