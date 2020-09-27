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ЦСКА — «Локомотив: правильно ли удален Бистрович?

20:29
Кристиян Бистрович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кристиян Бистрович. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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На 59-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» правильное решение принял арбитр Михаил Вилков, наказавший предупреждением Кристияна Бистровича.

Полузащитник армейцев ударил Владислава Игнатьева шипами в голеностоп, и совершенно заслуженно понес наказание. Эта желтая карточка стала для хавбека ЦСКА второй, и ему пришлось покинуть поле. (Александр Бобров)

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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