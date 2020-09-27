На 59-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» правильное решение принял арбитр Михаил Вилков, наказавший предупреждением Кристияна Бистровича.

Полузащитник армейцев ударил Владислава Игнатьева шипами в голеностоп, и совершенно заслуженно понес наказание. Эта желтая карточка стала для хавбека ЦСКА второй, и ему пришлось покинуть поле. (Александр Бобров)