ЦСКА — «Локомотив: правильно ли удален Бистрович?
20:29
На 59-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» правильное решение принял арбитр Михаил Вилков, наказавший предупреждением Кристияна Бистровича.
Полузащитник армейцев ударил Владислава Игнатьева шипами в голеностоп, и совершенно заслуженно понес наказание. Эта желтая карточка стала для хавбека ЦСКА второй, и ему пришлось покинуть поле. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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