ЦСКА — «Локомотив»: Карасев «украл» у армейцев пенальти?
22:30
На 29-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (0:1) у бригады арбитров были основания наказать железнодорожников 11-метровым ударом. В единоборстве с Николой Влашичем полузащитник гостей Даниил Куликов загреб мяч левой рукой.
ЦСКА — «Локомотив».
Судья Михаил Вилков, стоявший очень близко к месту событий, этого не мог видеть. Но почему-то в его действия не вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Валерий Данченко. Именно к ним обращался хорватский полузащитник, доказывавший, что его соперник сыграл рукой. (Александр Бобров)
ЦСКА — «Локомотив».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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