РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Локомотив»: Карасев «украл» у армейцев пенальти?

22:30
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II ЦСКА — «Локомотив». ЦСКА — «Локомотив».
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На 29-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (0:1) у бригады арбитров были основания наказать железнодорожников 11-метровым ударом. В единоборстве с Николой Влашичем полузащитник гостей Даниил Куликов загреб мяч левой рукой.

ЦСКА - "Локомотив".
ЦСКА — «Локомотив».

Судья Михаил Вилков, стоявший очень близко к месту событий, этого не мог видеть. Но почему-то в его действия не вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Валерий Данченко. Именно к ним обращался хорватский полузащитник, доказывавший, что его соперник сыграл рукой. (Александр Бобров)

ЦСКА - "Локомотив".
ЦСКА — «Локомотив».
ЦСКА — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир