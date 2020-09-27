На 29-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (0:1) у бригады арбитров были основания наказать железнодорожников 11-метровым ударом. В единоборстве с Николой Влашичем полузащитник гостей Даниил Куликов загреб мяч левой рукой.

ЦСКА — «Локомотив».

Судья Михаил Вилков, стоявший очень близко к месту событий, этого не мог видеть. Но почему-то в его действия не вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Валерий Данченко. Именно к ним обращался хорватский полузащитник, доказывавший, что его соперник сыграл рукой. (Александр Бобров)