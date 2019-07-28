ЦСКА - "Локомотив": Безбородов поставил пенальти, используя VAR. Чалов открыл счет в матче

Главный арбитр матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" Владислав Безбородов поставил пенальти на 41-й минуте встречи, воспользовавшись помощью системы VAR.

Безбородов просматривал эпизод первого тайма, в котором нападающего ЦСКА Федора Чалова сбил в штрафной "Локомотива" защитник Мурилло. Судья принял решение поставить пенальти в этой встрече. К точке подошел пострадавший Чалов и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Почему Безбородов не назначил пенальти в ворота "Локо"? Все достаточно просто

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020