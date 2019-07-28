19:48 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Локомотив": Безбородов поставил пенальти, используя VAR. Чалов открыл счет в матче

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Главный арбитр матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА"Локомотив" Владислав Безбородов поставил пенальти на 41-й минуте встречи, воспользовавшись помощью системы VAR.

Безбородов просматривал эпизод первого тайма, в котором нападающего ЦСКА Федора Чалова сбил в штрафной "Локомотива" защитник Мурилло. Судья принял решение поставить пенальти в этой встрече. К точке подошел пострадавший Чалов и отправил мяч в сетку ворот соперника.

ЦСКА – Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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