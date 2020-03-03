В департаменте спорта Москвы прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

Спортивные мероприятия проводятся в Москве в соответствии с утвержденным ранее планом. Официального распоряжения об отмене массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом не принималось.

— Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний, — заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев в интервью РИА «Новости». — Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о планах столичных властей отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания, а также запретить проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки.