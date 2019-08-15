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Цорн поздравил Мельгарехо с юбилейным матчем за «Спартак»

15 августа 2019, 23:15
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Руководитель красно-белых поздравил полузащитника Лоренсо Мельгарехо с достижением рубежа в 100 матчей за московскую команду.

Мельгарехо вышел на замену в концовке матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1). 29-летний парагваец выступает за «Спартак» с 2016 года.

«Поздравляем Мельгарехо со 100 матчами за «Спартак», — подписал фото Цорн.

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