Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как проходит его жизнь в условиях самоизоляции.

— 17 марта «Зенит-2» вернулся со сбора в Турции, и нас посадили на двухнедельный карантин. Сделали за это время три теста на коронавирус — у всей команды результат отрицательный.

— Поздравляю.

— Дальше началась самоизоляция. Вот и сидим по домам. Правда, когда закончился карантин, какое-то время был персональным водителем мамы. Ей 68 лет, заведующая стоматологическим отделением в государственной клинике. Чтобы лишний раз не спускалась в метро, каждое утро отвозил ее на работу, а вечером забирал. Сейчас маме дали больничный, уехала на дачу. Ну а я в Питере.

— Провести две недели безвылазно в четырех стенах — это мука?

— Да нормально. Если кому-то на самоизоляции становится скучно, пусть подумает, как «весело» тем, кто борется с коронавирусом. Разве может быть что-то важнее здоровья? Я охренел, когда услышал, что в Москве народ повалил в парки жарить шашлыки, до введения пропускного режима работали подпольные кальянные... Вот что у людей голове?!

— В Петербурге то же самое?

— У нас таких сборищ нет. Или я чего-то не знаю?

— Отправляясь в магазин, надеваете маску и резиновые перчатки?

— Обязательно! Дома купленные продукты, прежде чем убрать в холодильник, обрабатываю антисептиком. Регулярно мою руки. Хотя, глядя на то, как передается вирус, начинаешь понимать, что никто от этой дряни не застрахован. (Александр Кружков)

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