Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в мае

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России.

21-летний форвард забил три гола в четырех майских встречах. В сезоне 2018/19 на счету Чалова 15 голов в 30 матчах премьер-лиги.

Национальная команда продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

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