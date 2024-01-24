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Лепсая: «Считаю, Кастаньо усилит «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая прокомментировал переход колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо в «Краснодар».

«Раз Кастаньо вытеснил Барриоса из состава сборной Колумбии, значит он качественный футболист. Считаю, Кастаньо усилит «Краснодар». Если клуб хотел подписать игрока оборонительного плана в центр поля, то им это удалось сделать. У Кастаньо хороший отбор, он достаточно быстрый, цепкий. Почти вытеснил Барриоса в сборной Колумбии. Если «Краснодар» хотел футболиста, который бы двигал атаки, тогда к Кевину есть вопросы. В целом он качественный разрушитель», — цитирует «РБ Спорт» Лепсая.

21 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году.

Кевин Кастаньо. «Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо до 2028 года
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-lepsaya-kastan-o-usilit-krasnodar-on-kachestvenny-j-razrushitel/
Футбол
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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