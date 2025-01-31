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Экс-защитник «Сочи» Миладинович верит, что Станкович может делать «Спартак» чемпионом

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Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил что Деян Станкович способен привести московский «Спартак» к первому месту.

«Конечно, может, но это не так просто. В России очень много достойных команд, все будет зависеть не только от «Спартака». Хотя они играют в интересный футбол, пытаются действовать в атаку. Но есть «Зенит», который может хорошо усилиться и привезти дорогих футболистов, есть молодой «Локомотив», который способен играть на равных с любым...

В этом году чемпионат России непредсказуемый, любой может обыграть любого. Возможно, Станкович сможет добиться успеха через какое-то время, но опять же, все зависит от трансферной политики, от игроков. Посмотрите на «Манчестер Сити», они вкладывали кучу денег в команду, все получалось, а сейчас нужно уже сменить состав, многие в возрасте — тот же Де Брюйне, через которого игра строилась 3-4 года. Деньги играют большую роль», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Иван Миладинович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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