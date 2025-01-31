Экс-защитник «Сочи» Миладинович верит, что Станкович может делать «Спартак» чемпионом

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил что Деян Станкович способен привести московский «Спартак» к первому месту.

«Конечно, может, но это не так просто. В России очень много достойных команд, все будет зависеть не только от «Спартака». Хотя они играют в интересный футбол, пытаются действовать в атаку. Но есть «Зенит», который может хорошо усилиться и привезти дорогих футболистов, есть молодой «Локомотив», который способен играть на равных с любым...

В этом году чемпионат России непредсказуемый, любой может обыграть любого. Возможно, Станкович сможет добиться успеха через какое-то время, но опять же, все зависит от трансферной политики, от игроков. Посмотрите на «Манчестер Сити», они вкладывали кучу денег в команду, все получалось, а сейчас нужно уже сменить состав, многие в возрасте — тот же Де Брюйне, через которого игра строилась 3-4 года. Деньги играют большую роль», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.