Хохлов о смерти Беркетова: «Для меня это шок»

Бывший тренер «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал новость об уходе из жизни экс-футболиста ЦСКА Александра Беркетова.

«Для меня это шок. Я даже не знаю... Он был мне другом. Пока реально ничего не понятно», — приводит «Чемпионат» слова Хохлова.

Сегодня, 1 июня стало известно, что Беркетов умер в возрасте 46 лет. В составе ЦСКА он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны. Также футболист выступал за «Ротор».

После завершения карьеры Беркетов работал тренером в «Ростове», «Химках», минском «Динамо», «Роторе», «Луче-Энергии» и «Зените-2».