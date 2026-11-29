Быстров считает, что Глушенков вышел победителем из противостояния с Круговым

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг защитника ЦСКА Данила Кругового и полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Перед матчем между ЦСКА и «Зенитом» армейцы выпустили ролик, в котором Круговой выступил в роли стендап-комика с речью с отсылками к временам его выступлений за команду из Санкт-Петербурга. Круговой является воспитанником «Зенита».

«Все, что вне футбола — хрень полная. Показывать и рассказывать надо на поле. Глушенков вышел и показал. Круговой был неплох? Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, то да. Но мы же оцениваем это с командной точки зрения. Так что в этом баттле Глушенков безоговорочно победил и вновь показал, что в нашем чемпионате он — один из лучших футболистов», — сказал Быстров «СЭ».

В субботу, 28 ноября «Зенит» разгромил ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками. Идущее вторым «Динамо» отстает от петербуржцев на 2 очка, однако бело-голубые провели на одну игру меньше.