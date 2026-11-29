«Оренбург» — «Родина»: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург» и «Родина» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Сивис, Паласиос, Татаев, Ценов, Назаренко, Болотов, Рыбчинский, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

«Родина»: Волков, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Игор Силва, Егорычев, Посо, Мусаев, Бакаев, Максименко, Онугха.