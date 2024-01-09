Агент Кавани: «Мы никогда не получали предложений от клубов РПЛ»

Агент Вальтер Гульельмоне, представляющий интересы форварда Эдинсона Кавани, рассказал о том, мог бы игрок выступать в РПЛ.

«Рассмотрел бы Кавани завершение карьеры в российском топ-клубе на щедрых условиях? Точно не сейчас, потому что Эдинсона все устраивает в «Боке». Могу лишь добавить, что от российских клубов мы никогда не получали предложений», — приводит слова Гульельмоне Metaratings.ru.

36-летний уругваец выступает за «Бока Хуниорс» с июля 2023 года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 16 матчах.