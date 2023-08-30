Конате считает, что скоро в Грозном можно будет провести финал Лиги чемпионов

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате считает, что в Грозном в ближайшем будущем можно провести финал Лиги чемпионов.

«В ближайшее время в Грозном можно будет провести финал ЛЧ. Кадыров сделал все, чтобы город стал хорошим и безопасным для туристов и болельщиков. Ты можешь спокойно приехать, отдохнуть и сходить на футбол», — приводит слова Конате Sport24.

После 6 туров «Ахмат» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).