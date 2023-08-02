Агент Нестора — о возможном трансфере: «Все зависит от «Зенита»

Агент Андре Кюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, прокомментировал интерес «Зенита» к его клиенту.

«В этом вопросе все зависит от «Зенита», — цитирует агента «РБ Спорт».

В июле сообщалось, что «Зенит» может оформить трансфер 22-летнего бразильца. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.