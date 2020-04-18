«Буду выносить мусор целую неделю!» Гончаренко проиграл сыну в текбол
22:04
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новое видео в своем Instagram. 42-летний белорусский специалист сыграл со своим сыном Алексеем в текбол (настольный теннис с футбольным мячом и без ракеток).
«Красава» и Леонид Викторович. Но в итоге, проиграл сыну. Буду выносить мусор целую неделю!" - подписал видео Гончаренко.
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