Будогосский подчеркнул: он не разговаривал с Петраковым о судействе матча "Уфа" – "Томь"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что не слышал высказывания главного тренера томской "Томи" Валерия Петракова о "судейском беспределе" после матча 17-го тура чемпионата России с "Уфой" и не общался с ним по этому поводу. "Томь" в понедельник в гостях проиграла "Уфе" со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с москвичом Алексеем Матюниным. После матча Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" заявил, что на поле творился "судейский беспредел", и попросил Будогосского, "чтобы он разобрался".

– Я не слышал, что высказывал Петраков, – приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. – Я не разговаривал с Петраковым по этому поводу. А заниматься переводом с русского на русский я не хочу. У меня очень добрые отношения с ним, и всегда есть нормальный контакт, человеческий. Мы с ним очень давно знакомы, и, если он сочтет нужным сказать, наверное, он бы мне позвонил и что-то высказал, если бы были какие-то вопросы.

Все остальное находится в правовом поле, и вы, а прежде всего руководители прессы, должны это понять. Все, что делается сегодня, делается в правовом поле, не по звонкам, не по выступлениям, не по передергиванию каких-то слов, которые кто-то говорит, а на основании определенных законодательных инициатив. Закончились те времена, когда по понятиям все это дело разбиралось, закончились. И вы, пресса, должны это понять, как никто другой, и не хвататься за эти жареные факты.

А какие действия должны начаться? Меня он не просил. У Петракова есть мой телефон, и если он сочтет нужным, то позвонит. Считаю, что это не тот уровень, на котором надо разбираться. Не на уровне прессы. А если есть два мужика – они должны сесть и разобраться. Я не вижу оснований, чтобы мне в чем-то разбираться, для этого есть контрольно-квалификационная комиссия РФС, о которой очень хорошо знает Валерий Петраков. Она и будет разбираться, если сочтет необходимым.