Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий доставлены в здание Пресненского суда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий были доставлены в здание Пресненского суда в Москве.

Вместе с подсудимыми привезли еще одного мужчину 1990 года рождения. В руках Протасовицкого сухой паек. Кирилл Кокорин и Мамаев прибыли с рюкзаком.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9, 10 и 11 апреля выступили свидетели по данному делу. (Андрей Михайлов, Александр Рогулев)

Александр Кокорин доставлен в Пресненский суд

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!

#КокоринМамаев Вместе с компанией Кокорина и Мамаева привезли еще одного молодого человека, 1990 года рождения pic.twitter.com/UZCXXiCQsq – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 апреля 2019 г.