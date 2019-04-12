Нападающий "Зенита" Александр Кокорин доставлен в Пресненский суд. Сегодня продолжится полноценное рассмотрение дела – в 12.00 по московскому времени начнется заседание суда.

Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live