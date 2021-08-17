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«Глаза повреждены, осколки вытаскивали изнутри». Брат погибшего вратаря ЦСКА рассказал о страшных подробностях аварии

19:30
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Игорь Еремин, брат погибшего после автокатастрофы в 1991 году голкипера ЦСКА Михаила Еремина, в интервью «СЭ» рассказал о повреждениях вратаря в том ДТП.

1991 год. Михаил Еремин.14 смертельных ран и оторванная рука водителя. Вся правда об аварии, в которой разбился вратарь ЦСКА

— Как брат не погиб сразу в такой мясорубке?

— У Мишки травма головы. Глаза повреждены. Осколки вытаскивали изнутри. Тогда же на «Жигули» ставили стекла «сталинит», а не «триплекс».

— Это что означает?

— Разлеталось как граненый стакан на мелкие-мелкие крошечки! Все это пошло в голову. Они еще и не пристегнуты были.

— Вы в реанимации у брата были?

— Пустили нас с мамой и папой. Вся голова была изрешечена этим стеклом. Ссадины, вмятины. Ему еще и трепанацию делали... Знаменитый профессор Александрова собрала консилиум — произнесла: «От одного из таких повреждений человек умирает. А у пациента их четырнадцать!»

— Четырнадцать смертельных ран?

— Совершенно верно. Травм мозга. Что-то от проникшего в мозг стекла, что-то просто от сильного удара.

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Юрий Голышак все материалы автора

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