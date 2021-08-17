Брат погибшего вратаря ЦСКА Еремина назвал отца Перхуна странным человеком

Игорь Еремин, брат погибшего после автокатастрофы в 1991 году голкипера ЦСКА Михаила Еремина, в интервью «СЭ» вспомнил похороны другого армейского вратаря — Сергея Перхуна.

— Мы Харламова вспомнили. Мистика в хронологии: 81-й, 91-й...

— А в 2001-м гибнет Сережа Перхун! В Днепропетровске была минута молчания по Михаилу — а через десять лет еду в этот же город хоронить Перхуна. Гинер дал самолет. Везли гроб Сережи. От ЦСКА был полковник Степанов, кто-то из болельщиков... Юлька, жена, беременная сидела.

— Говорят, на кладбище хорошее место ему подобрали.

— Прекрасное. Памятник такой... Зато заглянул на могилу к Мамчуру (украинский футболист, скончался в возрасте 25 лет. — Прим. «СЭ») — был шокирован. Ужасное кладбище, без заборов. Памятники выкорчевывают, воруют. Разговариваю с его женой: «А что вы хотите? 2001 год, Украина! Воду отключают, свет тоже. Какое место дали — там и похоронили...»

— С папой Перхуна не общались? Говорят, немножко необычный человек.

— Он в самолете с нами летел — всю дорогу что-то требовал. Потом на поминках история повторилась. Довольно странный человек, как я понял. Кажется, даже Гинер об этом говорил. Начал, мол, делать бизнес на смерти сына. А Юлька, жена Сергея, говорила: «Мне бы только родить...» Какая замечательная девочка появилась! На открытии стадиона гимн пела. Просто чудо.