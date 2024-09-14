Агент Монтеса не исключил, что игрок может перейти в «Рубин» зимой

Агент защитника мексиканского «Некакса» Алана Монтеса Гелу Родригес рассказал, почему футболисту не удалось перейти летом в «Рубин».

Ранее сообщалось, что Монтес мог перейти в казанский клуб на правах аренды.

«Рубин» действительно интересовался Аланом, но на данный момент в «Некаксе» сообщили нам, что не могут отпустить игрока в это трансферное окно из-за того, что им некем заменить защитника. Для Алана мечта играть в одной стране со своим братом Сесаром. Посмотрим, получится ли осуществить этот переход зимой. Я не волшебник, ха-ха!» — приводит слова Родригеса Sport24.