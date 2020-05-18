Борис Игнатьев: «Кто тянул Мещерякова за язык?»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

— Он и будет работать. Я в этом даже не сомневаюсь, — цитирует Игнатьева «Спорт день за днем». — А вот «Локомотив» потерял хорошего специалиста, и еще совсем не своевременно.

Николич должен адаптироваться в новой команде, узнать российский футбол, а ему надо решить конкретную задачу, за которой стоят большие деньги

— Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что летом команду покинут сразу 8 игроков.

— Кто его тянул за язык?! Игроки теперь будут ходить и говорить: «Я не буду концентрироваться на работе. Мне нужно искать новую команду».

— Как вы считаете, чья потеря станет для «Локомотива» особенно ощутимой?

— В российском футболе все определяют личности. Как играть без Алексея Миранчука и Крыховяка? А без Баринова? В Белоруссии тоже играют 11 на 11, один мяч, три судьи. Но чем отличается от нашего футбола? Нет мастеров. Нет новогодних игрушек на елку.

Те, кого я назвал, приносят результат. Можно много бегать, но, например, «Оренбург» проигрывает из-за того, что там нет таких людей.