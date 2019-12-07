Болельщики «Спартака» ответили Запашному оскорбительным баннером

Болельщики «Спартака» отреагировали на слова известного дрессировщика Эдгарда Запашного, который предложил жестко обращаться с фанатами, которые позволяют себе оскорбительные и матерные кричалки. Он предлагал «крошить» таких болельщиков ОМОНом на трибунах.

Эдгард Запашный: «Ввел бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков. Попереломал бы части тела»

Болельщики «Спартака» ответили Запашному баннером, который вывесили у стадиона «Открытие Арена»: «Я этого ****** в цирке видел. Он там тигров «дрессировал».

Это не единственная акция болельщиков: еще цирку братьев Запашных обрушили рейтинги в Google — флэшмоб заключается в выставлении низких оценок и заваливании негативными отзывами.

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