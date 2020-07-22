Беленов стал лучшим вратарем РПЛ в минувшем сезоне
22 июля 2020, 23:39
Вратарь «Уфы» Александр Беленов признан РПЛ лучшим вратарем сезона-2019/20.
Голкипер уфимцев сыграл 13 матчей на ноль, как и Юрий Дюпин с Игорем Акинфеевым, но провел меньше игровых минут, чем конкуренты.
33-летний Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 мячей.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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