Беленов стал лучшим вратарем РПЛ в минувшем сезоне

Вратарь «Уфы» Александр Беленов признан РПЛ лучшим вратарем сезона-2019/20.

Голкипер уфимцев сыграл 13 матчей на ноль, как и Юрий Дюпин с Игорем Акинфеевым, но провел меньше игровых минут, чем конкуренты.

33-летний Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 мячей.