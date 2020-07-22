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Беленов стал лучшим вратарем РПЛ в минувшем сезоне

22 июля 2020, 23:39
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов признан РПЛ лучшим вратарем сезона-2019/20.

Голкипер уфимцев сыграл 13 матчей на ноль, как и Юрий Дюпин с Игорем Акинфеевым, но провел меньше игровых минут, чем конкуренты.

33-летний Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 мячей.

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