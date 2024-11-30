Байрамян считает, что «Ростов» смог вернуть себе уверенность

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от последних матчей команды в 2024 году.

«Сколько очков должен набрать «Ростов» в оставшихся двух домашних матчах? Знаете, мы, наверное, думали, что должны были победить «Акрон» и махачкалинское «Динамо», но этого не случилось.

Поэтому я рад, что мы сейчас на положительной ноте, эмоциях. У «Ростова» вернулась уверенность, плюс поддержка дома. Мы должны сыграть достойно и по максимуму набрать очки, а там как будет, я не знаю», — сказал Байрамян «РБ Спорт».

После 16 туров «Ростов» набрал 20 очков и занимает 8-е место. Следующий матч желто-синие сыграет дома против «Пари НН», в субботу 30 ноября. Начало — в 19:00 мск.