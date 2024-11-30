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Сегодня, 16:15

«РБ Спорт»: сумма отступных за Угальде для российских клубов — 80 миллионов евро

Владислав Маслов
Корреспондент
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Фиксированная сумма выкупа для клубов РПЛ, прописанная в контракте форварда «Спартака» Манфреда Угальде, составляет 80 миллионов евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее ряд СМИ сообщал, что отступные за 22-летнего костариканца для европейских клубов утсановлены в размере 30 миллионов евро.

Также утверждалось, что за игроком следят скауты иностранных клубов — в частности, английских «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Борнмута» и «Брентфорда».

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» зимой 2024 года. Трансфер обошелся красно-белым в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 2 голевые передачи за 19 матчей во всех турнирах. Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Джон Кордоба и&nbsp;Руслан Литвинов в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:3) в&nbsp;Москве. Кордоба vs Угальде, Сперцян vs Барко, Агкацев vs Максименко. Чем ответит «Спартак» «Краснодару» за 0:3 в Тушине?

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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