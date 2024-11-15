Онопко: «Знаю, что у Карпина были предложения не только от «Спартака»

Виктор Онопко, помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренерского штаба из клуба.

— Ради какого клуба тренерский штаб готов покинуть «Ростов»?

— Об этом не думал.

— Но Валерия Карпина много лет сватают в «Спартак»...

— Это только разговоры. У нас контракт с «Ростовом», мы там работаем.

— Вы никогда не спрашивали у Карпина, что есть интерес от другого клуба?

— Не спрашивал. Знаю, что у него были предложения не только от «Спартака», но и от других команд. В прошлом году были предложения от других российских клубов, не хочу их называть. Я сейчас доволен тем, что у меня есть. Хочу сказать спасибо большое Валерию Георгиевичу и руководству «Ростова» за возможность работать.

После 15-го тура РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице с 17 очками.