Баринов помог двум больницам, в которых борются с коронавирусом

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Полузащитник «Локо» помог сразу двум лечебницам. Так как Баринов родом из Подмосковья, деньги он перечислил в две местные больницы — Щелковскую и Фрязинскую.

Местные врачи получили все самое необходимое: новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

На утро 24 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.