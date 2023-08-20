«Балтика» планирует обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Уралом»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб планирует обратиться в ЭСК РФС за разъяснениями по эпизоду с назначенным в ворота хозяев пенальти на 48-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Урала» (0:1).

«Мы посмотрели эпизод несколько раз и, по нашему мнению, назначение пенальти в этом моменте кажется неоднозначным решением. Думаю, ВАР мог бы вмешаться в эпизод, чтобы арбитр самостоятельно посмотрел видеоповтор и оценил действия, в первую очередь, игрока «Урала», который начал картинно падать только после того, как понял, что не достает мяч. Клуб планирует обратиться в ЭСК за официальным комментарием по эпизоду», — сказал Волженкин «СЭ».

Пенальти был назначен после того, как нападающий гостей Алексей Каштанов упал в штрафной в борьбе с Натаном Гассама. 11-метровый реализовал Каштанов.