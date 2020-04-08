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Бакаев рассказал, как отнесся к сокращению зарплат в «Спартаке»

20:45
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о сокращении зарплат. Сезон в РПЛ был прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

— Все мы знаем, что сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, — отметил Бакаев. — Мы с командой решили, что должны сделать этот шаг. Все окей, все нормально. Я надеюсь, что все будут здоровы. А зарплата — это вообще не проблема. Тем более, это наш родной клуб. Какая у меня зарплата? Маленькая.

Зарплаты игроков «Спартака» сократились на 40%. По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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