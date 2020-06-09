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Бакаев провел тренировку в общей группе вместе с другими игроками «Спартака»

19:05
Бакаев тренируется в общей группе. Фото ФК «Спартак»
Бакаев тренируется в общей группе. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Красно-белые провели две тренировки на базе в Тарасовке, сообщает сайт клуба.

Перед началом утреннего занятия команда пропустила через традиционный «коридор» вратаря Артема Поплевченкова, которому исполнилось 20 лет, и полузащитника Зелимхана Бакаева: таким образом партнеры поздравили его с возвращением в общую группу.

Основной упор был сделан на тактику. Во время упражнений главный тренер Доменико Тедеско эмоционально объяснял футболистам игровые нюансы.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-06-09-bakayev_v_obshchey_gruppe_emotsii_tedesko/

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