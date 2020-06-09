Бакаев провел тренировку в общей группе вместе с другими игроками «Спартака»
19:05
«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Красно-белые провели две тренировки на базе в Тарасовке, сообщает сайт клуба.
Перед началом утреннего занятия команда пропустила через традиционный «коридор» вратаря Артема Поплевченкова, которому исполнилось 20 лет, и полузащитника Зелимхана Бакаева: таким образом партнеры поздравили его с возвращением в общую группу.
Основной упор был сделан на тактику. Во время упражнений главный тренер Доменико Тедеско эмоционально объяснял футболистам игровые нюансы.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-06-09-bakayev_v_obshchey_gruppe_emotsii_tedesko/
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