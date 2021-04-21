Погребняк рассказал, когда продлит контракт с «Уралом»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, что обсудит с клубом продление контракта по окончании сезона.

В составе уральского клуба 37-летний футболист играет с 2018 года.

«На данный момент у меня действующий контракт до конца сезона, — сказал футболист. — Все разговоры о продлении контракта или, может быть, Погребняк закончит играть — это будет решаться в конце сезона. Сейчас пока это не актуально, еще важные игры впереди, не до контрактов. Все в процессе обсуждения», — цитирует Погребняка ТАСС.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 30 очков после 26 туров.