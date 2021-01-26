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Азмун — о вакцине от коронавируса: «Если не будет последствий, то почему нет?»

07:15
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал, будет ли ставить прививку от коронавируса Covid-19.

— Сейчас много говорят о вакцинации от коронавируса. Вы собираетесь прививаться?

— Если не будет никаких последствий для здоровья, то почему нет? Вакцине можно доверять только в том случае, если будет доказана ее безвредность. Надеюсь, эта напасть исчезнет, и мир когда-нибудь забудет о коронавирусе.

Всего на 25 января в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте здесь

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