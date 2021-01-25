Айртон: «Рад был побывать в Бразилии после года вне родины»

Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлением от отпуска и зимнего первого тренировочного сбора команды.

— Очень здорово прошел отпуск, — сказал Айртон в интервью клубному YouTubе-каналу. — Рад был побывать в Бразилии после почти года вне родины, увидел родных и близких. Благодаря этому отпуску получилось отдохнуть морально и настроиться на работу.

Силы с каждой работой прибавляются. Беговая работа нудная, ее никто не любит но все понимают, что необходимо проводить подобные занятия, поскольку это задел на предстоящий чемпионат.

— Помогаете Педро Роше адаптироваться?

— Да, и я ему, и он мне. Когда я приехал, Педро меня выручил, очень помог. Так что продолжаем дружить.