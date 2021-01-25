Айртон: «Рад был побывать в Бразилии после года вне родины»
19:48
Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлением от отпуска и зимнего первого тренировочного сбора команды.
— Очень здорово прошел отпуск, — сказал Айртон в интервью клубному YouTubе-каналу. — Рад был побывать в Бразилии после почти года вне родины, увидел родных и близких. Благодаря этому отпуску получилось отдохнуть морально и настроиться на работу.
Силы с каждой работой прибавляются. Беговая работа нудная, ее никто не любит но все понимают, что необходимо проводить подобные занятия, поскольку это задел на предстоящий чемпионат.
— Помогаете Педро Роше адаптироваться?
— Да, и я ему, и он мне. Когда я приехал, Педро меня выручил, очень помог. Так что продолжаем дружить.
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