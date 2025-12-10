Карпукас: «Вызова в сборную России всегда жду, всегда хочу за нее играть»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас отметил, что всегда ждет приглашения в сборную России.

«Вызова в сборную всегда жду, всегда хочу за нее играть. С большим желанием и удовольствием еду, когда меня вызывают. Если оценивать свою игру в прошедшей части чемпионата, то считаю, что провел хороший отрезок. Посмотрим, доказал ли я этим, что достоин вызова в сборную», — цитируют «Известия» Карпукаса.

В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл в 21 матче во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Последний раз за сборную России Карпукас играл 19 ноября 2024 года против Сирии (4:0). Всего на его счету 4 матча за национальную команду.