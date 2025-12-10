Карпукас: «Все ждем Баринова на сборы с «Локомотивом» и следующую часть чемпионата»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал возможный переход полузащитника команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата», — цитируют «Известия» Карпукаса.

3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего россиянина уже этой зимой.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами.