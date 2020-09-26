Артем Дзюба: «Надо было вернуть должок «Уфе» за прошлый сезон»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (6:0). Форвард оформил хет-трик.

— Поймали кураж. Надо было вернуть должок «Уфе» за прошлый сезон, — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер». — Очень важная победа в преддверии большого матча. Хотелось бы, чтобы все травмированные ребята вернулись в строй. Хочется, чтобы и «Зенит» и «Спартак» были в оптимальном состоянии.

Неважно, кто забивает. Главное, чтобы команда побеждала. Надеюсь, что мы еще оставили голы на «Спартак».