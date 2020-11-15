Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча Лиги наций против команды Турции (2:3).

— На равных играли с соперником, который играл в большинстве, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — По футболу сборная России была лучше. Пенальти — очевидная ошибка арбитра. ВАР бы нам помог в этом матче.

Мы создавали моменты, искали пространство. В атаке играли хорошо.

Удивило начало. Туркам настроя что ли не хватило? Наши это почувствовали. Все единоборства за нами оставались.