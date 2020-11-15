РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Аршавин: «Пенальти — очевидная ошибка арбитра»

22:01
Теги:

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча Лиги наций против команды Турции (2:3).

— На равных играли с соперником, который играл в большинстве, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — По футболу сборная России была лучше. Пенальти — очевидная ошибка арбитра. ВАР бы нам помог в этом матче.

Мы создавали моменты, искали пространство. В атаке играли хорошо.

Удивило начало. Туркам настроя что ли не хватило? Наши это почувствовали. Все единоборства за нами оставались.

Турция — Россия

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 839
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир