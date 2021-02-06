«Ротор» одержал волевую победу над черногорским клубом, «Уфа» победила «Вентспилс»

«Ротор» обыграл «Будучност» из Черногории в товарищеском матче — 2:1. Голами в составе волгоградцев отметились Андрес Понсе и Олег Алейник.

В другой игре «Уфа» взяла верх над латвийским «Вентспилсом» благодаря голу Комнена Андрича.

Товарищеские матчи

«Будучност» (Черногория) — «Ротор» (Россия) — 1:2 (0:0)

Голы: Игрок «Будучности», 60 (1:0). Понсе, 76 (1:1). Алейник, 86 (1:2).

«Ротор»: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Степанов, Жигулев, Кипиани (Серченков, 65), Маевский (Алейник, 80), Давиташвили, Муллин, Макаров, Щеткин (Понсе, 65).

«Уфа» (Россия) — «Вентспилс» (Латвия) — 1:0 (0:0)

Гол: Андрич, 87 — с пенальти.

«Уфа»: Чернов, Аликин (Плиев, 46), Сухов (Морозов, 66), Никитин, Бородин (Табидзе, 46), Иванов (Фольмер, 46), Кротов, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов (Андрич, 46).