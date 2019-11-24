РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Краснодар»: Вилена открыл счет в матче

16:37
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Тонни Виллена забил гол в ворота «Арсенала» на 7-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

Защитник «быков» Сергей Петров до конца боролся на правой бровке и отдал пас вдоль штрафной «Арсенала». Тонни набежал, пробил на силу, небольшой рикошет, и мяч на рукой голкипера влетелел в правый угол ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал Т — Краснодар

Опрос

проголосовало: 26919
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир