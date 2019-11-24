«Арсенал» — «Краснодар»: Вилена открыл счет в матче
16:37
Полузащитник «Краснодара» Тонни Виллена забил гол в ворота «Арсенала» на 7-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.
Защитник «быков» Сергей Петров до конца боролся на правой бровке и отдал пас вдоль штрафной «Арсенала». Тонни набежал, пробил на силу, небольшой рикошет, и мяч на рукой голкипера влетелел в правый угол ворот.
? Тонни де Вилена решился на удар из-за штрафной и рикошет от защитника туляков сыграл за гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».
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