Полузащитник «Краснодара» Тонни Виллена забил гол в ворота «Арсенала» на 7-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

Защитник «быков» Сергей Петров до конца боролся на правой бровке и отдал пас вдоль штрафной «Арсенала». Тонни набежал, пробил на силу, небольшой рикошет, и мяч на рукой голкипера влетелел в правый угол ворот.

? Тонни де Вилена решился на удар из-за штрафной и рикошет от защитника туляков сыграл за гостей.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/EoOt7tnUoj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

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