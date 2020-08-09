«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд. Комбаров остался в запасе
17:46
Стали известны составы «Арсенала» и «Ахмата» на матч 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. Капитан хозяев Кирилл Комбаров остался в запасе. С капитанской повязкой туляков выведет Евгений Луценко.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, К. Кангва, Луценко.
Запасные — Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.
Запасные — Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Х. Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Харин, А. Кадыров, Понсе.
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